Sejerø-færge tilbage om få dage

Kalundborg - 13. juli 2021 kl. 10:08

Sejerø-færgen, som brød sammen med maskinproblemer i weekenden, er tilbage på sin vante rute torsdag eller fredag. Det siger overfartsleder hos Sejerøbugtens Færger, Rune Nilsson.

- Det er lykkes os at skaffe den kobling, vi har brug for til den ødelagte bagbordsmotor, i Tyskland, siger overfartslederen - og fortsætter:

- Nu skal reservedelene så bringes til Havnsø, men vi forventer ikke, at montage- og reparationsarbejdet vil strække sig over ret lang tid. Der er ikke umiddelbart tale om en kompliceret proces, så vi håber og forventer at kunne sejle igen om få dage. Meget gerne, naturligvis, fra torsdag, men jeg vil ikke afvise, at det først bliver fra fredag, siger han.

Sejerø-færgens nedbrud skabte masser af besvær og logistisk kaos for mange rejsende, og det har Rune Nilsson beklaget.

Tålmodighed

- Det er vigtigt, at gæster til og fra Sejerø væbner sig med tålmodighed, mens særplanen fortsat er i brug, fordi den jo betyder, at langt færre biler kan sejles til og fra Sejerø. Men vi forventer også, at vi meget hurtigt kan åbne for booking.

Kan du sige noget om, hvad nedbruddet har kostet Sejerøbugtens Færger?

- Nej, det har vi slet ikke regnet på. Der er i sagens natur et indtægtstab på færre pasagerer og biler, og så er der udgifterne til reservedele i forbindelse med selve reparationsarbejdet. Det har vi slet intet overblik over, siger overfartsleder Rune Nilsson.

Der har været kritik af for dårlig kommunikation til sommerturisterne i forbindelse med nedbruddet, og kritikken fører til, at selve info-processen skal evalueres for at sikre, at ikke kun de faste rejsende, men også turisterne vil kunne få bedre information i fremtiden.

