Seje tricks på hjul imponerede

Mange af deltagerne har haft mulighed for øve tricks med hjælp fra Jacob Juul og de andre instruktører fra L.O.W. (Life on Wheels) Academy i løbet ugen.

- Jeg har rejst som professionel i hele verden, men da jeg blev 25 år, havde jeg mere lyst til at give min viden videre til børn og unge, siger Jacob Juul.

Han er meget begejstret for den store interesse som børn og unge har for skating, hvilket han allerede oplevede, da der var workshop i halvanden uge i sommerferien.

For ham er det vigtigt, at børn og unge også lærer at acceptere hinanden, så det er lige meget om man står på rulleskøjter, løbehjul eller skateboard.