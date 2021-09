Se billedserie Sebastian Klein skal fortælle om verdens farligste dyr til Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober. Foto: Jens Wollesen

Sebastian Klein fortæller om farlige dyr til mental sundhedsdag

Kalundborg - 26. september 2021 kl. 13:18 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

For at markere Verdens Mentale Sundhedsdag søndag den 10. oktober inviterer Kalundborg Kommune i samarbejde med organisationen ABC for mental sundhed til et spændende arrangement for børnefamilier på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg.

Her kan du møde Sebastian Klein, som vil fortælle om verdens farligste dyr. Der vil også være sjove aktiviteter for børn og voksne. FDF Røsnæs og FDF Kalundborg vil stå for forskellige aktiviteter.

Arrangementet begynder klokken 14 og slutter klokken 15.30.

Det er et gratis arrangement, men tilmelding via Kalundborg Kommunes hjemmeside er nødvendig senest den 5. oktober.

ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er en organisation, som arbejder for at skabe mere trivsel i hverdagen.

Det handler om at gøre ting, der giver livet mening, glæde og værdi.

Gennem A) aktivitet, B) fællesskab og C) meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed.

ABC for mental sundhed bidrager med konkrete råd til, hvad man selv kan gøre for at styrke den mentale sundhed. Råd som mange allerede kender til, men måske enten glemmer eller ikke får prioriteret eller har overskud til i hverdagen.

Det kan for eksempel være at gøre noget godt for andre, være med i en madklub, læse en bog, spille et spil, starte en cykelklub, engagere sig i noget man brænder for, være frivillig, gå en tur, snakke med naboen, spille fodbold med vennerne, give tid til ro og fordybelse eller være en del af den lokale idrætsforening.