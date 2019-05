Se billedserie Tilbygningen har gjort indhug i den gamle boldbane, men tilgengæld har skolen fået en overdækket udendørs scene. Der vil eleverne spille musik fra til årets sommerfest den 15. juni. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Se billederne: Stor tilbygning står klar på musikalsk skole

Kalundborg - 26. maj 2019
Af Martin Stokkebro Moestrup

Musikundervisningens gode kår på Højbo Friskole er blevet endnu bedre. Det har taget længere tid end planlagt, men nu står den nye, store tilbygning til skolens idrætshal klar. Dermed har eleverne fået nye badefaciliteter samt ikke mindst et 100 kvadratmeter stort musik- og bevægelsesrum.

- Det betyder rigtig meget, at der ikke vil være lige så meget pres på salen (i idrætshallen, red.) fremover, siger skoleleder Jeanne Schou Andersen.

På Højbo Friskole betyder musikundervisningen med skolelederens ord »lige så meget som dansk og matematik«. Derfor gør det en stor forskel, at man nu er gået fra to til tre deciderede musiklokaler.

- Fra 4. klasse kører vi med tolærerordning i musik. Det gør, at der er meget tid for lærerne til at øve med de enkelte elever. Med mere plads giver det bedre mulighed for at eleverne kan øve i mindre grupper, sådan at eksempelvis et par elever kan få et helt rum til at øve guitar i, siger Jeanne Schou Andersen.

Hele tilbygnings- og renoveringsprojektet har kostet skolen 5,5 millioner kroner. Den store tilbygning inkluderer også en overdækket udendørs scene (se det store billede). Den vil blandt andet blive brugt fremover til skolens traditionelle sommerfester, hvor alle eleverne er oppe og vise, hvad de har lært i musikundervisningen i løbet af året.

Den udendørs scene har gjort et indhug i den gamle boldbane. Blandet andet derfor arbejder skolen lige nu på en helt ny løsning på dette område.

- Vi er i dialog om at købe jordstykket ved siden af parkeringspladsen (på skolens nordlige side, red.) for at lave boldbane. Men der er nogle fonde, der først skal søges og i det hele taget noget økonomi, der lige skal falde på plads først, fortæller skolelederen.

Udover tilbygningen har en stor del af arbejdet også være at ligge ny kloakering til hele skolen samt at få installeret et minirensningsanlæg til spildevandet. Der er flere årsager til, at projektet, der gik i gang i foråret sidste år, er blevet forsinket, men netop kloakarbejdet er den del, der har været mest bøvl med ifølge Jeanne Schou Andersen.

- Vi har haft kamera ned i gennem kloakken tre gange. Vi har en meget stenet jord her, og blandet andet det har været lidt udfordrende, siger hun.

Den nye tilbygning figurerer ikke som et klasselokale, som lærerne kan booke i dette skoleår, så det er først til næste skoleår, at den for alvor tages i brug. I næste uge skal der laves en akkustiktest, som Kalundborg Kommune så skal godkende. Hvis det går, som det skal, er tilbygningen helt officielt klar til brug.