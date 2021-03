Se billederne: Sejlklubben har brug for flere pladser

Se billedserie Der er rift om bådpladserne i Kalundborg Sejlklubs havn på Gisseløre. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kalundborg - 27. marts 2021 kl. 11:33 Af Magnus Møller Kontakt redaktionen

Der er rift om bådpladserne i Kalundborg Sejlklubs havn på Gisseløre. Kalundborg Sejlklub, der råder over 234 pladser, har I år måttet afvise 16 personer, der gerne ville have en bådplads, fordi der simpelthen ikke var flere ledige pladser. Der er også væsentlig færre ledige lånepladser i år end sædvanligt.

- Folk vil virkelig gerne ud at sejle, og vi er selvfølgelig glade for, at der er mange, der gerne vil have en plads her i havnen. Det er ærgerligt, at alle ikke kan få en plads. Vi plejer at ringe til nabohavnene for at høre, om der er plads hos dem, men det kan man lige så godt lade være med nu, for de er også fyldt, siger havneformand i Kalundborg Sejlklub Jogvan Joensen.

- Vi kunne godt tænke os at udvide. Den største udfordring, i forhold til at komme i gang med at sejle, er efterhånden at finde en bådplads, fortsætter han.

Det er ikke kun i Kalundborg, der er større efterspørgsel på bådpladser end sædvanligt. Nedlukningen af samfundet og restriktionerne på udlandsrejser har betydet, at danskerne må finde på alternative ferie- og fritidsløsninger, og ligesom flere danskere end sædvanligt har valgt at tage i sommerhus, er der altså også flere, der har valgt at stikke til søs.

Leif Nielsen, formand for Danske Tursejlere, der er en forening for danske tur- og fritidssejlere, beretter om en medlemsstigning ud over det sædvanlige.

- Vi har set en eksplosion i antallet af nye medlemmer i 2020. Vi har aldrig oplevet noget lignende, og det virker til, at interessen har varet ved hen over vinteren, så vi forventer nogenlunde samme billede i dag.

Hos Dansk Sejlunion ser de samme tendens. Hvor cirka 5000 danskere i 2019 fik duelighedstegn og speedbådslicens var tallet i 2020 fordoblet til cirka 10.000. Dansk Sejlunion oplyser desuden, at der i 2020 skete en stigning på 32 procent i antallet af danske overnatninger i landets havne. Dansk Sejlunion har endnu ikke opgjort medlemstallene for 2020, men de oplyser, at der har været fremgang.

Direktør i FLID, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Jesper Højenvang fortæller, at tendensen ikke er ny. Over de sidste tre-fire år har efterspørgslen på bådpladser været stigende, men det har taget fart under coronapandemien.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at havnene må sige nej til folk, der gerne vil have en bådplads, og vi håber på at kunne finde nogle midlertidige løsninger. En mulighed er, at bådejere, der ved, at de kun kommer til at sejle et par uger i løbet af året, får en plads på land og sættes i vandet, når de skal sejle, så deres plads i vandet kan lejes ud, siger Jesper Højenvang.