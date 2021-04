Der var optankning undervejs for løberne på de længere distancer. Her er en veltrænet løber i gang med 16-kilometersruten.

Se billederne: Røsnæsløbet fik løberne ud i forårssolen

Der var både heppekor, discomusik og ikke mindst ømme stænger til stede store bededag på Munkesøen Stadion, hvor Kalundborg IF afholdt Røsnæsløbet for 41. gang.

De 96 tilmeldte løbere var fordelt på 5, 16, 21 og 33 kilometers distancer. Grundet corona måtte løberne inddeles i grupper, og det var ikke tilladt at blive hængende alt for længe i målområdet.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi er også glade for bare at kunne afholde det, siger Per Østerby fra Kalundborg IF, som agerede indpisker i højttalerne.