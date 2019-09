Se billedserie Flemming Kassebeer håber, at de første kan flytte ind til december. Foto: Kristina Herlev Wulff

Se billederne: Nyt bofællesskab i pompøse rammer

Kalundborg - 14. september 2019

Når man træder ind i køkkenet på Løvegård, forventer man at se Agnes og Laura vimse omkring med bugnende fade til familien Varnæs' gæster.

Men suger man luften ind gennem næsen, er det tydeligt, at det er et par dage siden, den gamle, rustikke ovn var i brug.

- Vi har jo allerede overtaget det. Vi er bare ikke flyttet ind, fortæller Flemming Kassebeer.

Sammen med sin kollega, Charlotte Posselt Mogensen, har han lavet et anpartsselskab og gennem det lejet hovedbygningen på den imponerende herregård.

For foden af den buede trappe er der stablet en række spande fra Dyrup.

- Vi er i gang med at male, forklarer Flemming Kassebeer.

Til daglig arbejder han ellers i Bofællesskabet Løve. Men det lukker snart, så han og kollegaen har travlt med at få herregården indrettet til bofællesskab. For han vil nemlig ikke give slip på stedet.

- Jeg har nogle rigtig gode kolleger. Jeg har nogle skønne beboere, som har glæde af at bo sammen, siger Flemming Kassebeer.

Stor var glæden derfor, da det lykkedes at få lov at leje hovedbygningen på Løvegård.

- Vi er superglade for at kunne blive her på egnen. Så kan beboerne beholde egen læge, egen psykiater og hvad der er af tilknytning til netværk. Så de ikke skal starte op et helt tredje sted, siger Flemming Kassebeer.

Hele tanken med stedet er at hjælpe folk, der har psykiske og sociale problemer.

- Nogle er lettere skizofrene, de har alle sammen angst og måske noget misbrug. Og de er måske groet fast i en lejlighed ude i den virkelige verden og er måske kommet lidt for tidligt derud uden helt at være klædt på til det. Og så bliver man ensom og føler sig forladt, fortæller Flemming Kassebeer.

Og ideen med bofællesskabet er netop at klæde hver enkelt på til at kunne klare en hverdag selv.

- Vi kører det som et boligfællesskab. Som et socialpædagogisk tilbud, hvor de kan lære nogle af alle de her ting. Vaske sit tøj. Holde sig ren. Betale sin regning. Kunne tage bussen. Nogle har jo angst for bare at stå i et supermarked. Og det kræver så meget kærlighed og omsorg, forklarer Flemming Kassebeer.

Derfor er det også vigtigt, at der ikke kommer ret mange flere end seks beboere i bofællesskabet.

- Vi vil gerne være et af de små steder, så det bliver ligesom at bo i et kollektiv eller bofællesskab, som der er rundt omkring i landet. Hvor man laver mad sammen og gør nogle ting sammen. Og ikke er en større gruppe, end at vi alle sammen kan være i en lille minibus, når vi skal afsted, lyder det fra Flemming Kassebeer.

Den fugtige kulde omfavner benene i det gamle fadebur.

Om et par måneder, hvis alt går vel, vil det bugne af friske, økologiske råvarer.

For bofællesskabet bygger på et princip om, at mad og sind hænger sammen.

Derfor vil kosten ikke bare være økologisk men også fri for sukker, gluten og mælkeprodukter.

Men før kasserne med champignon og tomater kan blive sat på hylden, skal socialtilsynet altså lige forbi at godkende bofællesskabet.

Og så skulle beboerne fra Bofællesskabet Løve gerne kunne flytte over på den nye adresse i Bofællesskabet Løvegård inden for et par måneder. -Det går vi og krydser fingre for, fortæller Flemming Kassebeer.