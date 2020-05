Se billederne: Kronprins Frederik fik en gennemgang af ethanolproduktion

Se billedserie Kronprinsen var fredag på besøg på Inbicon-anlægget i Kalundborg og se produktionen af ethanol til håndsprit. Foto: Scanpix Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Kalundborg - 15. maj 2020

En af kongefamiliens sorte Mercedes-kronebiler parkerede i går formiddags på Inbicon-anlægget på Asnæsvej i Kalundborg. Her havde Dansk Industri inviteret Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på besøg for at se produktionen af den ethanol, der skal blive til håndsprit og dermed værnemiddel i kampen mod coronavirussen.

Af en pressemeddelelse fra Dansk Industri fremgår det, at Kronprinsen blev budt velkommen af bl.a. formanden for Carlsberg Fondet, Flemming Besenbacher og viceadministrerende direktør Niels Peder Nielsen, Novo Nordisk Fonden.

- Det er helt afgørende for en forsvarlig genåbning af det danske samfund, at vi har tilstrækkelige mængder håndsprit, som kan bruges af vores sundhedspersonale og stilles til rådighed i det offentlige rum. Vi føler os alle beærede over, at Kronprinsen med sit besøg i dag anerkender den kæmpe indsats, som alle har ydet. Medarbejderne har arbejdet på hverdage, i weekender og på helligdage for at lykkes, siger professor, Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S.

Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden står bag finansieringen af den midlertidige produktion på Inbicon-anlægget, der produceres af et konsortium bestående af staten, Carlsberg, Ørsted og Re Energy, som er gået sammen om et nyoprettet selskab under Rigspolitiet til nødproduktion af ethanol.

Det var en stolt Lars Frelle-Petersen, direktør i Dansk Industri og erhvervslivets repræsentant i Den Nationale Operative Stab, der modtog kronprinsen.

- Det var en stor glæde at kunne fremvise et flot resultat af danske virksomheders og fondes samarbejde for Kronprinsen. Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet har vist samfundssind, og sammen med Ørsted og Re Energy leveret et stort bidrag til at få Danmark igennem krisen. Det kan vi som land godt være stolt af, sagde han.

Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet har bevilget 17,5 millioner kroner til produktion af ethanol på anlægget. Produktionen på Inbicon-anlægget, der ejes af RE Energy, er baseret på en fermenteret alkoholbase fra Carlsbergs bryggeri i Fredericia, og ti tankbiler opererer i døgndrift for at levere 1,4 millioner liter alkoholbase om ugen for at holde anlægget kørende.

Alkoholbasen destilleres på Inbicon til 90 procent og forarbejdes herefter til desinfektionsmiddel (håndsprit). Ingen af parterne får udbytte af produktionen.