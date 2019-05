Se billedserie Folketingskandidater fra 12 partier var repræsenteret på Postgården i Kalundborg tirsdag aften, hvor Kalundborgegnens Erhvervsråd havde inviteret til erhvervspolitisk debatmøde. Samtlige 13 opstillingsberettigede partier var blevet inviteret. Kun Stram Kurs udeblev. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Se billederne: Kandidater diskuterede erhvervspolitik på Postgården

Kalundborg - 21. maj 2019
Af Anna Egeris Karstoft

- Hvor skal arbejdskraften komme fra?, spurgte borgmester Martin Damm (V) blandt andet fra gulvet, da han tirsdag aften var med til at indlede debatten med 12 folketingskandidater på Postgården i Kalundborg, hvor kommunens fremtidige erhvervsudvikling blev diskuteret.

- Dem der taler om, at vi skal være mange flere offentligt ansatte i det offentlige, de må også have en plan for, hvor skal de komme fra, hvis ikke de skal tages ud af det private, fordi så er råderummet jo væk til at ansætte dem for, sagde borgmesteren som indledning til sit spørgsmål.

Som svar kom flere partier ind på brugen af udenlandsk arbejdskraft som løsning. Stor fortaler var Laura Lindahl (LA) og Jeppe Hedegaard Sørensen (R), der mente, at det skal være nemmere for udlændinge at komme til Danmark for at arbejde.

- Vi er ikke bange for udenlandsk arbejdskraft. Alternativet er, at virksomhederne ikke kan rekruttere og flytter, sagde Laura Lindahl (LA) fra scenen i koncertsalen, der var godt fyldt op med borgere.

Jeppe Jakobsen (DF) var åben for løsningen, hvis ellers der var tale om højtspecialiseret arbejdskraft, hvor Jacob Jensen (V) mente, det var en god idé, for så vidt den udenlandske arbejdskraft var relevant.

På den mere forbeholdne side var Rasmus Horn Langhoff (S) og Sejer Folke (Ø), der ikke mente, at brugen af udenlandsk arbejdskraft var den rette løsning.

- Hvis man kigger rundt om i Danmark, er der masser af folk, der kan arbejde. Der er ikke grund til at få andre ind, sagde Sejer Folke (Ø).

Det var chefredaktør for Børsen Niels Lunde, der med hård hånd styrede aftenens debat. Han rundede af ved at fremhæve, at de 12 partier over en bred kam var positive overfor at gavne egnens iværksættermiljø, ligesom de var meget optaget af at tiltrække uddannelseskraft til området. Flere kandidater fremhævede også egnens infrastruktur som et vigtigt område at prioritere.