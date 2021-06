Se billeder: Kronprinsen til søs med unge på sommerferielejr

Se billedserie Kronprins Frederik var til søs med skonnerten Fylla sammen med 12 unge fra Kalundborg, som var på ferielejr med Red Barnet.Foto: Red Barnet/Cathrine Hasholt

Kalundborg - 29. juni 2021 kl. 13:12 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Der blev talt både sømandssnak og om EM i fodbold, da Kronprinsen mandag eftermiddag mønstrede skonnerten Fylla og tilbragte en eftermiddag under solens stråler i Det Sydfynske Øhav sammen med 12 unge fra Red Barnets sommerferielejr fra Kalundborg.

Ifølge Minna Skytte, formand for Red Barnet i Kalundborg blev det kongelige besøg på skonnerten Fylla planlagt i foråret, og det var nogle børn fra sidste togt, som var blevet tilbudt at komme med igen. Henrik Lykke, som til daglig driver Y-Camp, var en af de frivillige, og han skal også med i uge 29, når en ny gruppe unge skal afsted med skonnerten Fylla.

Kronprinsen satte sejl på den smukke skonnert, da den tog turen langs kysten fra Svendborg til Faaborg. Vejret var lige så kongeligt som selskabet, og stemningen var hyggelig og afslappet.

- Det er en kæmpe oplevelse for mig at være med på de her udflugter med Red Barnet. For mit vedkommende varer turen jo kun en enkelt dag, men jeg får rigtig meget ud af at møde de børn og unge, som er med på turene. Jeg har efterhånden haft en del oplevelser med Red Barnet - både ude i verden og herhjemme i Danmark - og uanset scenariet, så ser jeg jo, hvordan de oplevelser, som Red Barnet sætter op for børn og unge, virkelig motiverer dem og er med til at skabe trivsel, sagde Kronprins Frederik.

Kronprinsen har efterhånden været med Red Barnets familieoplevelsesklubber eller sommerlejre i Danmark en god håndfuld gange, men mandagens tur på Fylla er protektorens første til havs.

- Der er helt klart en anden stemning her på skibet. Der er en helt anden disciplin, når man står ud med et skib. Der kan jo ske farlige ting på et skib - man kan falde over bord eller få et sejl i hovedet, hvis man ikke hører efter og følger skibets regler, sagde Kronprins Frederik.

I havnen i Fåborg afmønstrede Kronprinsen og sagde tak for denne gang.

De frivillige fik også en særlig hilsen fra Kronprinsen med på vejen.

- Jeg kan jo se, at de frivillige viser en glæde ved og et personligt kendskab til de enkelte børn, og børnene føler sig trygge og glade ved de frivillige. Det giver et særligt nærvær, at de frivillige tager sig tid, ved siden af deres arbejde, til at være der for de her unge mennesker, som måske har lidt mere brug for det end andre.

Red Barnet har holdt ferielejre i samarbejde med Fylla siden 2019. Sejladsen foregår i det sydfynske farvand. Arbejdsopgaverne ombord på Fylla er mangfoldige og giver alle en plads fællesskabet. Lejren faciliteres af frivillige i samarbejde med skibets besætning med fokus på fællesskab, samarbejde og tryghed - og deltagernes forskellige forudsætninger og kompetencer.

De to ungelejre på Fylla er til stor gavn for unge, som er særligt udfordret af blandt andet ensomhed.