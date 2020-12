Se billeder: Kalundborgensere stod i kø efter julehjælp

Se billedserie I alt 66 kalundborgensere modtager i år julehjælp fra Frelsens Hær. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kalundborg - 18. december 2020

Til en klassisk dansk juleaften hører både andesteg, brunede kartofler, rødkål og brun sovs. Dertil kommer både julegaver, mandelgave, pakkekalender og meget mere. Juleaften koster således mange tusinde kroner, og det er langt fra alle familier, der har råd til at betale.

Derfor udddeler Frelsens Hær og flere andre organisationer hvert år julehjælp til værdigt trængende. Fredag eftermiddag var turen kommet til Kalundborg, hvor Frelsens Hær havde fået lov til at låne Spildopmagernes butik på Langagervej som base for uddelingen, og modtagerne stod i kø uden for butikken, da uddelingen startede klokken 14.

Blandt de første modtagere var Anja fra Kalundborg, der er tydeligt rørt og meget taknemmelig for julehjælpen.

- 2020 har været et frygteligt år for mig. Jeg mistede begge mine forældre, og jeg står midt i en skilsmisse. Hvis det ikke var for julehjælpen, så havde vi slet ikke kunnet holde jul i år, fortæller hun.

Anjas børn er hos deres far juleaften, hvorfor hun planlægger at holde amerikansk jul med dem den 25. december med gaver fra morgenstunden, eggnog og kalkun til aftensmad.

- Som barn boede jeg i USA, så vi plejer faktisk ikke at få andesteg, men derimod kalkun juleaften, fortæller hun.

Årets julehjælpsposer er noget mindre end de tidligere år. Poserne indeholder kun et par flasker med alkoholfri vin, lidt legetøj til børnene og en bibel eller børnebibel. Til gengæld får hver modtager også udleveret to gavekort på hver 500 kroner til Meny.

- Tidligere plejede vi at give folk en and og alt det, de ellers skulle bruge til julemenuen, men på grund af risikoen for coronasmitte har vi i år været nødt til at gribe det anderledes an. Det har den fordel, at det er meget lettere at håndtere, siger Benny H. Knudsen fra Frelsens Hær.

Han står udenfor og udleverer poserne til modtagerne, efter at de har været inde ved kollegaen Lisbeth Knudsen og få udleveret de to gavekort.

- Gavekortene kan ikke bruges til at købe alkohol, cigaretter eller til at spille for. Man kan heller ikke få pengene udbetalt. Det er meningen, at man skal bruge dem til at sammensætte en julemiddag for, forklarer hun.

Frelsens Hær uddeler i år julehjælp til 250 modtagere i Vestsjælland. 66 af disse kommer fra Kalundborg Kommune.

- Vi modtog godt 300 ansøgninger om julehjælp. Det er nogenlunde samme niveau som sidste år, så coronaen har ikke i år betydet flere ansøgere, fortæller Mette Lundholt fra Frelsens Hær.