Se billedserie Spejdere fra hele Nordvestsjælland har i disse dage gjort deres indtog på Amfi Vestsjælland. Hvert femte år holder spejderne en stor distriktslejr, og i år går turen til Bregninge og amfiteateret. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Amfi er den perfekte sommerlejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Amfi er den perfekte sommerlejr

Kalundborg - 09. juli 2021 kl. 10:14 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

KFUM-spejdere fra det meste af Nordvestsjælland er i denne uge valfartet til Amfi Vestsjælland i Bregninge, der danner rammerne om årets distriktssommerlejr.

- Vi holder distriktssommerlejr hver femte år. Det var meningen, at vi skulle have været samlet sidste år, men vi måtte udskyde lejren på grund af coronaepidemien, fortæller lejrchef Berit Eskerod Olsen.

I stedet holdt KFUM-spejderne i Eskebjerg deres egen sommerlejr i Amfi Vestsjælland, og den var en så stor succes, at man foreslog at holde distriktssommerlejren samme sted i år.

- Vi har virkeligt gode faciliteter her. Parkeringspladsen er den perfekte lejrplads, vi er omgivet af smuk natur og har let adgang til både sø og skov, og vi kunne få lov at låne området med kort varsel, hvilket ikke var uvæsentligt på et år med skiftende coronarestriktioner, siger spejderleder Christina Morsing.

Særligt søen ved amfiteateret har været populær for spejderne. KFUM-spejderne i Eskebjerg ejer tre små sejlbåde, som har været meget populære på spejderlejren. Spejderne har også haft stor succes med at fiske krebs i søen, og endelig bruger de søen som en mulighed for at få en forfriskende dukkert, når sommervarmen bliver for trykkende.

- Vi bruger også kirken på den anden side af vejen. Vi har indrettet et escape­room i kirken, som spejderne i små grupper bliver sat til at slippe ud af. Det er ikke helt let, men indtil nu er det lykkedes alle at komme ud igen, fortæller Christina Morsing.

Spejderlederen, der til daglig er sognepræst ved Bregninge, Bjergsted og Alleshave Kirker, kombinerede søndag sine to embeder og holdt en udendørs gudstjeneste i amfiteateret, som både spejdere og lokale kirkegængere kunne deltage i.

- Det var den dag, vi var flest mennesker. Men ellers har vi været omkring hundrede spejdere samlet herude, fortæller Berit Eskerod Olsen.

De deltagende spejdere kommer fra fire forskellige grupper: Tuse Bjerg Spejderne, Nordlys Gruppe fra Nykøbing, De Gale Hattemagere fra Holbæk og KFUM- spejderne i Eskebjerg.

De deltagende spejdere spænder fra de helt små familiespejdere på tre til seks år til seniorer fra 15 til 17 år. De mindste spejdere deltog kun en enkelt dag i løbet af ugen, mens de lidt større bævere og ulve (fra seks til 10 år) var med på lejren fra onsdag til lørdag. De ældste spejdere var med hele ugen fra lørdag til lørdag.