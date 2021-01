Sct. Jørgensbjerg - Kalundborg Landdistrikt

Lige øst for Kalundborg blev der i 1200-tallet, ligesom det var tilfældet i mange andre byer, anlagt et Sct. Jørgens hospital, der skulle tage sig af de spedalske.

Udover et par gårde, som hørte under hospitalet, har der nok ikke været meget andet bebyggelse, her ved landevejen til Holbæk.