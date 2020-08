Det planlagte byggeri af 30 almennyttige boliger på Bakkevangen i Kalundborg gav anledning til debat på onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Schwartzbach: Kommunen træder på borgerne

Kalundborg - 26. august 2020 kl. 21:28 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Martin Schwartzbach (DF) lagde ikke fingre imellem, når han skulle beskrive den måde han syntes Kalundborg Kommune agerede på overfor borgerne på Bakkevangen og Bakketoppen i Kalundborg i sagen om Kalundborg Almennyttige Boligselskabs planlagte byggeri af 30 nye boliger på Bakkevangen.

- Vi træder på borgerne. Jeg kan godt finde nogle stater rundt om i verden, hvor man handler på den måde. Det er bare ikke sådan, jeg synes vi skal gøre i Kalundborg, sagde han.

Martin Schwartzbach undrede sig blandt andet over, at flere af beboerne i området tidligere havde fået afslag på dispensationer fra lokalplanen, mens der i dette projekt er givet flere dispensationer.

- For eksempel har en af beboerne i området på et tidspunkt søgt om dispensation at dreje sin carport 90 grader. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Hvor kunne han dog finde på at søge om noget så vederstyggeligt? Til gengæld kan det sagtens lade sig gøre at dreje 30 huse i denne sag, sagde han.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) erkendte at sagen kunne være håndteret bedre, men mente ikke at det var rimeligt at standse byggeprojektet.

- Det er sådan at kommunen har givet en byggetilladelse tilbage i december 2019. det må være sådan, at en bygherre kan regne med, at når kommunen giver en byggetilladelse, så er det den som gælder, sagde han.

Hanne Olesen (S) var enig med Jakob Beck Jensen.

- Jeg synes Dansk Folkeparti kører denne sag op i et plan, hvor sagen ikke hører hjemme. Det vigtige i denne sag, er at forholde sig til om man tror en ny lokalplan vil ændre byggeriets karakter eller placering. Det kan vi ikke se i vores gruppe, sagde hun.

Peter Jacobsen (DF) mente at sagen var principiel, da den handlede om lighedsprincippet i samfundet.

- Alle skal være lige for loven. Udfordringen her er at flere borgere har søgt om dispensation fra lokalplanen. Det kunne ikke lade sig gøre. I det øjeblik et boligselskab søger om dispensation får melodien så pludseligt en anden lyd. Det er et kæmpe problem, mente han.

Dansk Folkeparti fik dog kun støtte af Anita Winther (K), hvorfor et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten samt løsgængeren Gert Larsen vedtog at arbejdet kan fortsætte.