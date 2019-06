Med Kalundborgs kendte symbiose, hvor industrien bl.a. bruger hinandens restprodukter, mener Jeppe Sørensen, at Kalundborg Kommune har meget at byde ind med på landsplan og i hele verden. Her ses han ved de rør, der forbinder Asnæsværket med industrien. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Satser stort på grøn omstilling

Kalundborg - 02. juni 2019 kl. 08:34 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeppe Sørensens far var socialdemokrat og farens gode ven konservativ. Når de to mødtes, fik de sig ofte en god, politisk diskussion, fortæller den i dag 43-årige Jeppe Sørensen, der stiller op til folketinget for Radikale Venstre i Sjællands Storkreds.

- Jeg syntes, de var meget fornuftige at høre på begge to, så jeg endte et sted i midten, fortæller kalundborgenseren, der meldte sig ind i Radikale Venstre, da han var i slutningen af tyverne.

Jeppe Sørensen er født og opvokset i Kalundborg, og at han nu vælger at stille op til folketinget, skyldes blandt andet, at han vil give lokalområdet en stemme i folketinget.

- Vi er Danmarks største valgkreds, og vi har ikke en eneste, der bor i valgkredsen, som er valgt til folketinget, siger han lidt forarget. Det håber han nu at kunne gøre noget ved.

Hvis han bliver valgt ind, er ambitionen da også at kæmpe for bedre infrastruktur på Sjælland blandt andet ved at opgradere rute 23 Kalundborg Motorvejen samt rute 22 fra Rønnede til Næstved, Slagelse og Kalundborg.

- Der bor trods alt en halv million mennesker ude på Sjælland. Måske er det på tide at få Sjælland til at hænge sammen på tværs, siger kandidaten, der også vil arbejde for, at Odsherredsbanen og Høng-Tølløse-banen skal kunne køre helt til København. Han er også stor fortaler for at elektrificere togene, fremfor at lade dem køre på diesel, da det forurener.

Netop den grønne politik fylder meget hos ingeniøren, der i regi af sit bestyrelsesarbejde hos Kalundborg Forsyning A/S har været med til at træffe beslutning om flere af hjørnestenene i Kalundborgs symbiose. Blandt andet hvordan forsyningen skulle investere i en ny varmepumpe til udnyttelse af restvarme i spildevand.

- Det er penge, der er sparet, når man bruger hinandens restprodukter, siger den radikale kandidat, der mener at Kalundborg Kommune med sin kendte symbiose har potentiale til at være forgangskommune, når det kommer til grøn omstilling.

I den forbindelse så han også gerne, at kommunen fik nogle statslige arbejdspladser, der for eksempel kunne vedrøre klimaet.

- Alle statslige arbejdspladser er blevet fjernet fra kommunen på nær efterhånden togpersonalet. Jeg synes, staten skylder kommunen nogle statslige job.

Jeppe Sørensen går også til valg på en fast men anstændig og fair flygtningepolitik, en satsning på de mindste og samarbejdet i EU.