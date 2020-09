Sara Omar har kaldt sine romaner for kampskrifter. »Skyggedanseren« handler om en udsatte piges ensomme og indædte kamp for at undslippe barndommens mørke og finde frihed i et nyt liv langt mod nord. Foto: Politikens Forlag

Sara Omar: Vi har pligt til at kæmpe for det gode

Kalundborg - 08. september 2020

Af Bjarne Robdrup

For Sara Omar har det at finde sin indre styrke frem ofte været et nødvendigt værktøj, når hun er blevet fortalt, at hun er værdiløs. For, som hun har sagt det i interviews, »jeg kommer fra et sted, hvor det at være hunkøn ikke har nogen værdi. Som kvinde er man bare en mands kone, en mands datter og en mands søster. Man skal adlyde og gøre, hvad der bliver sagt«.

Og Sara Omar har tilføjet: »Man må ikke have holdninger, meninger eller udtrykke sig kunstnerisk. Og jeg var ikke alene om at blive udsat for det kvindesyn. Der er rigtig mange, som lever i sådan en situation«.

34-årige Sara Omar, født i 1986 i den kurdiske del af Irak, hvorfra hun og familien flygtede til Danmark i 2001, bliver kaldt Danmark modigste forfatter på baggrund af to prisbelønnede romaner, »Dødevaskeren« og »Skyggedanseren«, der har lagt anmelderne ned på stribe - og solgt i mange, mange tusinde eksemplarer.

Tirsdag 29. september gæster Sara Omar Kalundborg-hallerne i et offentligt arrangement, tilrettelagt af Kalundborg Bibliotekerne i samarbejde med LOF Nordvestsjælland, og hvor gæsterne til foredraget skal væbne sig med lidt ekstra tålmodighed op til foredraget:

- Alle deltagere skal igennem sikkerhedskontrol ved ankomst. Dørene åbnes kl. 18.15. Mød derfor senest op kl. 18:50, hvis du vil være sikker på at komme ind, siger Marie Lind, bibliotekar i Kalundborg.

Sara Omar, der kalder sine bøger for kampskrifter, fortæller i interviewform med journalist Sonja Hustved, om »Skyggedanseren«, og om hvilke konsekvenser det har at skrive en bog om kvindeundertrykkelse i Islam.

Hvordan starter man et nyt liv i et nyt land som Danmark, når ens nærmeste forsøger at kontrollere én gennem kvindeundertrykkende og voldelige normer? Kan man slippe fri? Og hvilke konsekvenser har friheden i så fald? Det er nogle af de spørgsmål, Sara Omar kommer til Kalundborg for at fortælle om og svare på med udgangspunkt i »Skyggedanseren«.

Reaktionerne på Sara Omars forfatterskab er og har været meget blandede. Og nogle af dem tillige så voldsomme, at hun er blevet truet på livet:

- Det bedste råd, jeg nogensinde har fået, var fra en person, som jeg er meget stolt af og beæret over at have kendt. Han sagde til mig: 'Husk, at det ikke er alle mennesker, som kan mestre det at være menneske. Men at kæmpe for det gode i mennesket er vores pligt og ansvar.'

Den første bog, »Dødevaskeren«, vandt 'Læsernes bogpris' i 2018. Den nyeste, »Skyggedanseren«, som handler om den udsatte pige Frmesk's ensomme og indædte kamp for at undslippe barndommens mørke og finde frihed i et nyt liv langt mod nord, fik de Gyldne Laurbær i 2019.

Det er en voldsom, men også vigtig fortælling om vold og undertrykkelse i en familie. Sara Omar skriver fiktion inspireret af virkeligheden, og hun formår at gøre historien ekstremt indlevende.

Marie Lind tilføjer, at Kalundborg Bibliotek følger Kulturministeriets retningslinjer for afholdelse af arrangementer under COVID-19. Og man kan i øvrigt læse retningslinjer for deltagelse i arrangementer på bibliotekets hjemmeside her: www.kalundborgbib.dk/covid-19