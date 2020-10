Sanne takker af i Modeshop Tygesen

Hun begyndte i Modeshop Tygesen for et år tid siden efter hun havde lukket Anskjær Gardin og Modestoffer, som Pia Anskjær havde drevet i otte år.

Nyheden om at hun stopper er begyndt at sive ud, så hun må forklare nogle af kunderne, at den er god nok - hun siger farvel og tak.

Fra den 2. november er det Pia Anskjær, som tager over. Hun er vant til at arbejde i butik og til at yde den gode service, der er nødvendig for at man kan drive en butik i dag.