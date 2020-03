Sanne Salomonsen-koncert aflyses også

Onsdag meldte Trine og Morten Nystrup, parret bag spillestedet, ellers ud, at de to arrangementer blev afholdt. Men sent onsdag afte på Postgaardens Facebook-side kom meldingen så om, at alle arrangementer på Postgaarden er aflyst som minimum 14 dage frem i tiden.