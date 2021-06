Sankthansfest med glade budskaber

- Hvad enten vi vil det eller ej, befinder vi os nu i én stor global landsby. Verden hænger sammen på en ny måde, og Danmark, Kalundborg og Bregninge er en del af den verden. Vi kan vælge at isolere os, som de gør mange steder i verden. Eller vi kan vælge at være åbne og udadvendte og søge at påvirke andre omkring os. Spille sammen med de andre. Samarbejde med de andre.

- Det er, fortsatte Kasper Greve Sørensen, den vej, jeg synes, vi skal gå - og det er den vej, vi gerne vil gå i Ung Kalundborg med den kabelbane, I måske har lagt mærke til her. I samarbejde mellem Amfi Vestsjælland, Dansk Vandski og Wakeboard Forbund, en lokal, meget engageret borger og projektskaber og Ung Kalundborg (Ungdomsskolen og ungdomsklubberne i Kalundborg) har vi arbejdet hen over foråret og forsommeren på, at dette pilotprojekt kunne blive en realitet.

- Vi ønsker, fortsatte han, med kabelbanen at skabe og udvikle stærke og aktive unge samt skabe positive bånd og fællesskaber blandt vores unge i lokalmiljøet og på tværs af hele Kalundborg Kommune. At give de unge gode ungemiljøer og en interesse for natur, friluftsliv og vandsport. Vi ønsker med dette projekt at være indbegrebet af »Verdens bedste nabo«! Det bliver fantastisk at komme her i Bregninge og se de unge more sig og boltre sig i vandet og hygge sig på land, sammen med engagerede voksne.