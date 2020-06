Janni Colberg Husen synes, at det ville være en skam, hvis der ikke blev holdt fælles sankthans i år. Privatfoto

Artiklen: Sankthans sammmen - men hver for sig i landsby

Sankthans sammmen - men hver for sig i landsby

Da forsamlingsforbuddet på 50 personer gør det svært at samles, besluttede næstformand Janni Colberg Husen at holde det på en lidt anderledes måde, nemlig via ervervsforeningens Facebookside.