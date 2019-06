Se billedserie Malene Grandjean: - De forpligtende landsbyfællesskaber var og er stadig på mange måder et værn mod den voksende ensomhed. Privatfoto

Sankthans på den store scene

Kalundborg - 24. juni 2019 kl. 08:36 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere end 400 var med da Amfi Vestsjælland holdt sankthansfest med tale om fællesskabets betydning af Malene Grandjean.

Det var en forrygende aften i de smukke rammer, som gør Amfi Vestsjælland til et helt særligt sted. Et sted, der er skabt på baggrund af frivillige ildsjæle, og et sted, der danner baggrund for en række fællesskaber.

Sagt af EUC Nordvestsjællands gymnasiedirektør, Malene Grandjean, årets hovedtaler på Amfi-scenen i Bregninge, Derfor var det heller ikke overraskende, at sankthanstalen tog udgangspunkt i det, som Amfi Vestsjælland står for: Fællesskab, frivillighed og livets faste ståsteder.

Arrangørerne var godt tilfredse:

- Flere end 400 publikummer var mødt frem til en sankthansfejring, hvor der traditionen tro også blev budt på musikalsk underholdning (i år med Lotte Riisholt) som serverede egne såvel som lånte ørehængere, siger Niels Brødsgaard, bestyrelsesmedlem i Amfi Vestsjælland.

- Jeg er glad for at stå på dette skønne sted, sagde Malene Grandjean. Amfi Vestsjælland er meget mere end en amfi-scene etableret med baggrund i det industriskabte landskab og istidens kræfter. Det er mere end de grønne skrænter og søens smukke vandspejl, som I kan se omkring jer. AMFI Vestsjælland er nemlig et fundament for fællesskab. Et fundament, hvor kultur kan formidles og opleves, hvor naturen kan nydes og krop og sind på den ene side kan holdes i gang og på den anden side kan finde ro.

I en tid med opbrud, og hvor konstante forandringer er et vilkår, er det vigtigere end nogensinde at finde faste holdepunkter, der kan binde vores flygtige liv sammen. Traditioner, kunst og naturen kan bidrage til disse faste holdepunkter. Derfor er dette sted netop et yderste vigtigt sted.

Men vores tilknytning til et geografisk område kan også være med til at give os det faste ståsted, som gør os i stand til at kapere de konstante forandringer. Sådan har jeg det med Kalundborg Kommune. Min tilknytning til dette område (Malene Grandjean stammer fra Jorløse syd for Bregninge) har været med til at give mig et fast holdepunkt. Jeg har boet i kommunen hele mit liv. Og i et liv med masser af forandringer og udfordringer, har min tilknytning til området og min lokale passion givet mig et fundament af ro.

De forpligtende landsbyfællesskaber var og er stadig på mange måder et værn mod den voksende ensomhed og et afsæt for at føle, at man er en del af noget større. En platform, som mange af jer der kommer fra mindre byer, sikkert kan nikke genkendende til. I min barndom var jeg ikke klar over, at dette fællesskab var noget helt særligt. For mig var det naturligt. Jeg kendte ikke til alternativet. I dag ved jeg, at landsbyfællesskabet for mig har været en enestående gave, sagde Malene Grandjean.