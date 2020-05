De lokale rejsende fra Samsø kan være med til at hjælpe sig selv ved at booke deres tur på forhånd. Ellers er risikoen, at passagerer må afvises i havnen for at sikre den nødvendige plads på færgen.

Samsølinjen: Book turen på forhånd

Kalundborg - 06. maj 2020 kl. 14:09 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med coronakrisen har Samsølinjen reduceret antallet af passagerer til det halve på færgen mellem Kalundborg og Ballen.

Det sker for at kunne skabe den nødvendige afstand mellem passagererne. Samsølinjen retter nu en bøn til passagererne om at booke plads på forhånd, så samsingerne er sikre på at få en plads.

De lokale kan være med til at hjælpe sig selv ved at booke deres tur på forhånd. Ellers er risikoen, at passagerer må afvises i havnen for at sikre den nødvendige plads på færgen, oplyser Samsølinjen.

For at skabe den nødvendige afstand mellem passagererne har Samsølinjen reduceret antallet af passagerer, så det kun er hvert andet sæde på færgen, som sælges. Og antallet af biler er også sat ned til det halve; 110 lave køretøjer.

Men på Samsø rejser mange af de lokale på vilkår, hvor de blot møder op til en afgang.

Det giver Samsølinjen en udfordring med at skabe plads, da det er svært at forudse, hvor mange gæster som kommer til en bestemt afgang. Især på de kommende helligdage kan passager-­kapaciteten blive vanskelig at styre.

- Hvis de lokale rejsende ved præcis, hvilken afgang de skal med, så vil det være en stor hjælp, hvis de booker på forhånd. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at sikre de lokale en plads på færgen, forklarer Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.

Coronakrisen har også gjort det muligt for rejsende med behov for at være isoleret, at de kan opholde sig i bilen på vogndækket under overfarten.

- Ved at booke på forhånd vil gæsterne også være sikret en plads på den valgte tur. Det betyder, at vi forhåbentlig kan undgå, at vi må afvise passagerer i havnen, fordi der ikke længere er plads nok på færgen, siger Jesper Skovgaard.

Samsølinjen har iværksat fire tryghedstiltag, hvor den ekstra gode plads om bord er det ene.

De øvrige er høj hygiejne med afspritning, opsætning af mærkater med opfordring om at holde afstand til hinanden og muligheden for at blive i bilen under overfarten.