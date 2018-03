Saml ind og giv håb til mennesker i nød

- Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, så alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning, siger sognepræst Helle Brink, Raklev Kirke. Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over, når kloden hærges af fx klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.