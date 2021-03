Gisseløretangens spids ved det bolsjestribede fyr er et yndet mål for en rask gåtur med en fantastisk udsigt. Foto: Ulrik Reimann

Saltvand og udsigt

Gisseløretangen i Kalundborg er det nok allerbedste sted at nyde livet i havnen og fjorden fra. Her er der ikke bare en panoramaudsigt, som er en meget bred udsigt. På tangen er det en 360 graders udsigt, der bydes på. Med by, havneafsnit, skibstrafik og -operationer, fugleliv, både og andre lette fartøjer som kajakker - og stand up paddle-boards, som Nordvestnyt benyttede til denne lille ekspedition.