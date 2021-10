Se billedserie Birgitte Boserup har opbygget en succesfuld konferencevirksomhed i et landdistrikt. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Saltoftehus med i opløbet om Landdistriktsprisen

Kalundborg - 04. oktober 2021 kl. 15:47 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Saltoftehus ved Birgitte Boserup fra Svebølle er med i opløbet til Landdistriktsprisen sammen med fire andre kandidater; to foreninger, et købmandspar og en uddannelsesinstitution.

Birgitte Boserup har opbygget en succesfuld konferencevirksomhed i et landdistrikt, som har opnået en Green Key miljøcertificering. Derudover udmærker Birgitte Boserup sig ved, at hun under coronanedlukningen har været initiativtager til at få udviklet et CO2-beregningsværktøj, der nemt kan bruges i hverdagen af hotel- og konferencesteder.

Det er Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen der, ud af 25 indsendte indstillinger, har udvalgt finalefeltet. Dommerpanelet har udvalgt finalisterne ud fra følgende kriterier:

Medvirker til at understøtte stærkere lokalsamfund. Medvirker til at øge velfærden, udvikle servicetilbud og styrke aktiviteter i lokalsamfundet. Kan være til inspiration for andre lokalsamfund rundt om i landet.

- Jeg er stolt over at være indstillet og meget spændt på afgørelsen, fortæller Birgitte Boserup, som har haft rygende travlt, siden corona-restriktionerne blev løsnet, og det har hun blandt andet en god og trofast kundekreds at takke for, nævner hun.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek:

- Dommerpanelet har fortalt mig, at der er modtaget gode og spændende nomineringer til årets Landdistriktspris. Det vidner om, at der er mange, der hver dag knokler for at bevare og udvikle deres lokalsamfund. Derfor ser jeg med både glæde og spænding frem til at afsløre og hædre vinderen på årets Landdistriktskonference.

De fem finalister er:

Saltoftehus ved Birgitte Boserup, BIS'koppen i Bisserup, købmandsparret Anne og Kent Gregersen fra Haastrup, Fjerritslev College, og Foreningen Jordforbindelsen.

- Indstillingsfeltet har været rigtig stærkt i år, og mange af kandidaterne kunne være blandt finalisterne, siger formand for dommerpanelet Finn Jorsal, som tilføjer:

- I år afspejler indstillingsfeltet, at det ikke kun er foreninger og ildsjæle, som står for udviklingen af landdistrikterne. Det er i stedet en fælles opgave, som kræver, at alle aktører arbejder for at udvikle landdistrikterne. Derfor glæder det udvalget, at dette afspejler sig i indstillingsfeltet med både nomineringer af ildsjæle, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Dommerpanelet har derfor haft en vanskelig, men spændende opgave med at finde den rigtige vinder af årets Landdistriktspris.

Vinderen bliver kåret på årets Landdistriktskonference på Milling Hotel Park i Middelfart den 11. oktober.