Saltoftehus lukker ned

* I de seneste to dage har vi fået flyttet og aflyst alle bookinger for de næste 14 dage.

- I den nuværende svært begribelige Corona-situation følger vi således sundhedsmyndighedernes anbefaling ved ikke at have aktivitet fra i dag og frem til 29. marts, siger Birgitte Boserup - som på spørgsmål fra avisen svarer:

- Vi står alle på ukendt grund - ingen har prøvet det her før. Hospitality branchen - vores branche - er hårdt ramt og vi er ingen undtagelse. Vi står sammen i vores lille flok her. Det er så mærkeligt først for 10 dage siden, at blive berøvet det håndtryk, jeg har givet i 15 år på gårdspladsen, og nu, at gårdspladsen er tom og det regner - himlen græder.