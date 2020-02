Birgitte Boserup: - Det ansvar, som vi har for andres data, tager vi meget alvorligt. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Saltoftehus betaler for den ekstra sikkerhed

Kalundborg - 07. februar 2020 kl. 05:55 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte Boserup erkender, at vejen til forbedret it-sikkerhed og tryghed for kundekredsen ikke er gratis:

- Vi betaler en del mere for de it-leverancer, huset modtager i dag, end vi gjorde tidligere. Kvalitet og tryghed i partnerskabet her har en pris, og det ansvar, som vi har for andres data, tager vi meget alvorligt. Man kan sige det således, at it-sikkerheden i overført betydning er mere vigtig end en fejl, der kan opstå i husets køkken. Men de konsekvenser, som en it-brist kan udløse, kan jo være langt mere vidtrækkende, siger Birgitte Boserup.

Medlemschef hos HORESTA, Nadeem Wasi, siger til Sjællandske Medier, at der ikke kan herske tvivl om, at sikkerhed og krav til hastighed og tekniske løsninger betyder mere og mere for gæster.

- Derfor er det naturligt, at it-sikkerhed bliver et konkurrenceparameter på lige fod med alt andet. Når en hotelgæst afleverer værdier til hotellet, skal gæsten jo kunne være sikker på, at disse værdier opbevares sikkert og trygt. På samme måde gælder det med it-sikkerhed, siger Nadeem Wasi. Han tilføjer:

- It-historikken tager afsæt i en udvikling opdelt i teknologiske etaper:

Eksemplet Mærsk

- Først skulle det handle om, at nettet skulle være trådløst. I næste instans kom gæsternes krav om, at it skulle være gratis for kunden, og senere handlede det om krav til hastighed og tilgængelighed. I dag er der i stigende grad fokus på it-sikkerheden.

Hackerangreb har kostet nogle af de største erhvervs-spillere i Danmark mange penge, og eksemplet med A.P. Møller-Mærsk er historien om, at hackere kan lægge systemer ned for formuer. Angrebet på Mærsk 27. juni 2017 kostede langt over en milliard kroner og kom fra Rusland, fastslog daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. A.P. Møller-Mærsk var blot en af mange internationale topvirksomheder, som blev ramt den sommer.