Salling Fondene sikrer livredder-udstyr til Kalundborg Svømmeklub

Kalundborg - 05. december 2020 kl. 14:46

I et land omgivet af vand er det essentielt at kunne svømme - og derfor også redde liv, hvis uheldet skulle være ude. Det mener Kalundborg Svømmeklub. Til dét kræves det rette udstyr, og det skal en donation på 33.000 kroner fra Salling Fondene være med til at sikre.

Våddragter, hurtigtørrende t-shirts og rescue boards er alt sammen træningsudstyr, der er afgørende for, at en livredder har de bedste forudsætninger for at redde liv i vandet. Netop det træningsudstyr går Kalundborg Svømmeklub i øjeblikket og mangler til deres nye projekt, der skal kvalificere børn og unge til at redde liv.

Men med en donation på 33.000 kroner fra Salling Fondene bliver det nu muligt for klubben at købe det nødvendige udstyr til klubbens elever og instruktører. Det er en håndsrækning, som klubben er meget taknemmelig for. Nu kan livredning nemlig blive en naturlig del af elevernes svømmefærdigheder.

- Vi er rigtigt glade for donationen fra Salling Fondene, som vil gå til udstyr, vi kan benytte i undervisningen på vores nystartede Junior Rescue-hold. Her lærer vi børnene, hvordan de redder både sig selv og andre ved at kombinere svømning med viden om vandsikkerhed og færdigheder indenfor livredning, siger Maria Møhring, sekretær i bestyrelsen og medlem af sponsorudvalget i Kalundborg Svømmeklub.

Udover at udstyret vil være med til at udklække livreddere til Kalundborg, vil der fra puljen af donationspenge også købes ind til våddragter og surfer t-shirts til instruktørerne.

- Med den rette svømmebeklædning sikrer vi, at vores instruktører har de bedste forudsætninger for at lære flest mulige at svømme. Nu kan de blive set fra vandet, så vores børn og unge får det optimale ud af undervisningen, siger Maria Møhring.

Det er varehuschef i føtex Kalundborg, Dennis Larsen, der har indstillet Kalundborg Svømmeklub til donationen fra Salling Fondene. For ham var det et oplagt valg at støtte klubben og deres ambition om at sikre flere livreddere til lokalsamfundet.

- For os i føtex var det meget nærliggende at støtte en klub, som først og fremmest sørger for, at vores børn og unge får mulighed for at røre sig og være en del af et fællesskab. At donationen så samtidig betyder, at vi får flere livreddere og dermed et tryggere lokalsamfund, er blot en ekstra fordel.

- På den måde vil donationen ikke kun komme lokalbefolkningen til gode, men også vores sommerhusgæster, der holder af at tage en dukkert, fortæller varehuschefen i føtex Kalundborg.

Kalundborg Svømmeklubs projekt om flere livreddere er et af 13 lokale projekter, der er blevet tildelt en donation af Salling Fondene via føtex. Der er i alt blevet doneret tre millioner kroner, og de 13 projekter er indstillet gennem lokale føtex-varehuse, der har søgt specifikt efter lokale initiativer, som styrker danskernes aktive og sociale liv. Det er fjerde gang, Salling Fondene donerer penge til lokale projekter via føtex.

- Salling Fondene vil være med til at gøre hverdagen bedre, og derfor er det helt naturligt for os at bidrage til projekter, der skaber nye gode, sunde og aktive fællesskaber og rammer. Vi er samtidig glade for, at det er gode projekter i hele landet, vi har mulighed for at støtte, da vi er en fond til glæde for alle danskere, siger Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond.