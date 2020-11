Se billedserie En række udsatte børn og unge kommer på Red Barnet-ferielejr for nogle af de penge, der bliver skaffet ved salget af juletræerne i kalundborg. Privatfoto

Salg af juletræer hjælper børn

Kalundborg - 22. november 2020 kl. 11:21 Kontakt redaktionen

For tredje år i træk sælges der juletræer og bundter med pyntegrønt for Red Barnets Lokalforening fra Lundevej 24 i Kalundborg. Indtjeningen går ubeskåret til Red Barnet Kalundborg.

Det er Pernille og Jørgen Hartmann Labusz, der igen lægger have - og tid - til for den gode sag. Det handler om Red Barnets lokale juletræssalg til fordel for lokale udsatte børn og unge. I år med flotte præmier til de heldigste købere af juletræer.

Tidligere år har indtægten bl.a. sikret tilskud til de unges fritidsaktiviteter, men sidste års indtjening gik til en sommerlejr for de lokale og udsatte børn og unge, som ellers ikke ville komme på ferie. Overskuddet fra dette års salg går ligeledes til en sommerlejr.

- Interessen for at købe vores træer, som igen i år er normansgran, og dermed støtte lokalt, er steget markant. Specielt sidste år solgte vi rigtig fint. Vi har i år sikret os, at vi kan få friske leverancer helt op til jul.

Så opfordringen er, at hvis ikke lige rette størrelse er at finde i haven, vil vi gøre hvad vi kan for at få fremskaffet det ønskede, lyder det fra Pernille og Jørgen Hartmann Labusz.

Afhængig af salget vil der løbende blive fyldt op med ny-skovede træer.

Salget forgår meget enkelt ved at kunderne finder det rette træ, hvorefter de måler træet op mod prisstokken. Herefter betaler man via MobilePay.

- Vi modtager naturligvis også betaling kontant, hvilket de færreste benytter sig af. På denne måde er der høflig selvbetjening og 24 timers åbent, så man kan finde sit træ i fred og ro med familien, lige når det passer en.

- En pudsig erfaring vi har gjort os er, at vi alle ser meget forskelligt på, hvordan et flot dansk juletræ skal se ud. Det, den ene synes er det perfekte træ, vil den anden bestemt ikke have ind i sin stue. Nogle er til et med tætte grene, mens andre sværger til et mere »let« træ. Ved at være så forskellige har vi mulighed for at benytte så mange forskellige træer som muligt og ikke kassere til andet formål. Dette er jo også en vigtig faktor i disse bæredygtige tider.

For at øge omsætningen til Red Barnets lokalforening gør man det i år, at kunderne får et lod for hver 100 kroner, de køber for på Lundevej 24.

- Der vil løbende blive trukket lod om de donerede gaver, og vi ringer direkte til de heldige vindere for at aftale afhentning. Man er naturligvis velkommen til at runde op for at få flere lodder og dermed øge sine vinderchancer. Man kan vinde biografbilletter til en hyggelig julefilm fra Kino Den Blå Engel, en dejlig delikatessekurv fra Home, en af seks toastristere fra Punkt1 og et smukt designsmykke fra Kronholm Copenhagen til en værdi af 1.699 kr.

- Vi var meget spændte på, om vi fik positiv respons ved henvendelse til mulige sponsorer, men alle sagde med det samme ja, kommer det begejstret fra Pernille og Jørgen Hartmann Labusz.