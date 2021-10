Se billedserie Så blev der taget hul på julen. Kalundborg Julebryg er prøvesmagt og godkendt. Nu skal de 8.900 flasker sælges. Foto: Jørn Nymand

Salg af julebryg skal sætte endnu mere lys på Kalundborg

For hver solgte julebryg går de fem kroner til foreningen Lys på Kalundborg.

Kalundborg - 06. oktober 2021 kl. 13:56 Af Jørn Nymand Kontakt redaktionen

Den er smuk rubinrød og økologisk.

Det handler om Kalundborgs nye julebryg, som fra torsdag den 7. oktober kan købes i Kalundborg hos Kvickly, Meny og Føtex samt byens to Rema-butikker på Klosterparkvej og Slagelsevej.

For hver solgte juleøl, som koster 25 kroner per flaske, går de fem kroner ubeskåret til foreningen Lys på Kalundborg, der seneste jul sørgede for, at Kalundborg fik udskiftet den gamle julebelysning, som blev afløst af en ny og flot af slagsen, der begejstrede alle, som oplevede den.

Onsdag klokken 12 mødtes de involverede parter på Solskinspladsen, hvor borgmester Martin Damm stod for afsløringen af Kalundborg Julebryg, som kommer fra Ørbæk Bryggeri.

Martin Damm var selv begejstret for smagen og sagde, at øllen foruden at være god til julemaden også vil være oplagt til gavekurve .

Den gaveidé har Meny-købmand Peter Egebæk allerede arbejdet videre med, og inden længe er han klar med en gaveæske med to Kalundborg Julebryg samt to speciallavede glas med et julemotiv.

Begejstringen over smagen var til at høre og se, da kapslerne blev knappet af, og de mange fremmødte interessenter fik lov til at smage indholdet.

Både direktør for Kalundborg Brugsforening , Keld Haapanen og Martin Damm roste det samarbejde, som det her var lykkes at etablere blandt varehuse og supermarkeder, der ellers er vant til at konkurrere.

De er enige om, at det er til stor glæde for byen, at man på den måde skaffer penge til Lys på Kalundborg.

8.900 flasker Kalundborg Julebryg har fynske Ørbæk Bryggeri lavet, og det giver samlet et tilskud på 44.500 kroner til Lys på Kalundborg.

Per Junge, formand for Lys på Kalundborg, oplyste ved afsløringen af juleøllet, at pengene ikke er øremærkede til noget bestemt, og han var glad for det samarbejde, der er etableret mellem de handlende for at skaffe penge til det store fælles projekt, det er at sætte lys på Kalundborg og også skabe opmærksomhed om byen.

Foreningen er oprettet af erhvervsfolk med en vision om at sætte lys på Kalundborg - i bogstaveligste forstand, og det bliver der nu yderligere mulighed for med det nye initiativ, som kunderne i de fem varehuse og supermarkeder nu får mulighed for at støtte.

Leder af Rema på Klosterparkvej, Allan Hansen, var glad for, at Rema-butikkerne også kan bidrage til at sætte mere lys på byen, så han ser frem til at få gang i salget. Derudover var han også glad for smagen - den var nemlig ikke for sød.

Salgskonsulent Michael L. Larsen fra Ørbæk Bryggeri betegner juleøllen som medium kraftig og behagelig julekrydret.

Fem forskellige julebryg fra Ørbæk Brygger prøvesmagte bestyrelsen i Lys på Kalundborg, inden man fandt frem til en Brown Ale med en alkoholprocent på 5,8 og som efterfølgende fik navnet Kalundborg Julebryg - og en rigtig flot og julet etiket, som der også har været arbejdet godt med, inden man nåede det endelige resultat.