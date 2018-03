Sagde ja til uddannelse - og erstattet med uuddannede

KALUNDBORG: 3F i Kalundborg beskylder den kommunalt ejede Kalundborg Forsyning for at forfølge fagligt aktive ved at fyre to medarbejdere under uddannelse.

- På Kalundborg Forsyning har man lavet en uddannelsesplan, der handler om at opkvalificere de ansatte. Tillidsrepræsentanten for­uden en anden medarbejder tog imod tilbuddet og gennemførte en uddannelse som industri-­operatører - for så efter endt uddannelse at konstatere, at de blev afskediget. Der var under deres uddannelsesperiode blevet ansat to u-uddannede til at overtage deres job.