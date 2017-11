Se billedserie I dagene efter poppeltræet væltede, var naboerne meget lettede over, at der ikke var sket skader på husene. Foto: Søren Kloster Sørensen

Safaripark var interesseret i væltet kæmpepoppel

Kalundborg - 29. november 2017 kl. 13:43 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 16. november om aftenen lagde et kæmpemæssigt træ sig ned i en have i Illerup uden for Kalundborg.

Jesper Krogh Larsen fra Illerup Sand, hvis jord det godt 35 meter høje poppeltræ stod på, var efterfølgende meget lettet over, at det enorme træ hverken havde forårsaget skader på mennesker eller bygninger, da det væltede i blæsevejret den aften. Han havde ifølge ham selv i et stykke tid gået og gruet for, at det kunne gå galt en dag, hvis vinden for alvor fik fat i det, men nu ligger træet altså godt i naboens have.

Det skal det selvfølgelig ikke blive ved med, men Jesper Krogh Larsen syntes, det ville være synd bare at save det op, hvis nogen kunne have gavn af det over 100 år gamle træ - og desuden er brændværdien i poppeltræ jo ikke ligefrem noget at skrive hjem om.

- Derfor efterlyste jeg nogen, der kunne bruge det til et eller andet. Jeg tog kontakt til nogle af landets zoologiske haver for at høre, om de kunne bruge det til deres dyr, fortæller han.

Få timer efter vendte Knuthenborg Safaripark på Lolland faktisk tilbage og var interesserede.

- Godsforvalteren ringede tilbage til mig, og de kunne godt tænke sig at få træet ned til deres næsehorn, som ville elske at gå og gnubbe sig op ad det. Desværre blev det lidt ved snakken, for han mente, det ville blive for dyrt at få det skåret i stykker, læsset på blokvogne, transporteret og sat sammen igen. Det var lidt ærgerligt, siger Jesper Krogh Larsen.

Foreløbig bliver poppeltræet liggende indtil næste weekend, hvorefter naboen vil kontakte sit forsikringsselskab, der kan tage sig af det.

- Men hvis nogen står og mangler noget til en springbane til heste eller til et borde-bænke-sæt, så skal de være velkomne til at henvende sig, opfordrer Jesper Krogh Larsen.