Særlige tiltag: Madudbringning og gadeteam for de hjemløse

Medborgerhuset har nemlig fulgt regeringens anvisninger om at lukke på grund af corona-smittefare, og derfor er der lavet en ordning, hvor brugerne kan ringe og aftale at få bragt maden ud.

- Det tilbud tog 40 imod onsdag, oplyser Gitte Bruus, der er centerchef for Bo og Aktivitet og konstitueret chef for Misbrug og Socialpsykiatri.

Der plejer at komme op til 100 personer for at spise i Medborgerhuset dagligt, så nogle har sandsynligvis fundet andre mad-alternativer.

Kommunen har også iværksat en ordning med et gadeteam, der opsøger de cirka 10-15 hjemløse i Kalundborg Kommune. Det er for at informere dem om coronaforhold og for at se, hvordan de har det, siger Gitte Bruus, der oplyser, at kommunen også har akutpladser klar til de hjemløse.