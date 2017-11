Se billedserie De to kursusansvarlige fra Væksthus Sjælland, Nils Hall Torgesen og Søren Mikkelsen, lagde vægt på, at den, der ikke udvikler sin forretning, er i gang med at afvikle den. Foto: Ulrik Reimann

Sådan styrker man bundlinjen

Kalundborg - 28. november 2017 kl. 18:01 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: - De to væksthus-gutter er voldsomt provokerende på den gode måde. Og så er det rigtigt godt at få vendt bøtten i sin virksomhed og få tænkt det hele igennem forfra. Sådan lød det fra to af deltagerne, glarmester Kim Rørdam og Sanne Jørgensen, som driver Kontorclipsen, da de og andre lokale erhvervsdrivende deltog i rådgivningskurset »Stærk omsætning - prioritér dit salg«. Det foregik hos Kalundborgegnens Erhvervsråd i går mandag i samarbejde med Væksthus Sjælland.

De to kursusansvarlige fra Væksthus Sjælland, Søren Mikkelsen og Nils Hall Torgesen, satte spot på, hvad de fleste ejerledere gør forkert: - De bruger tiden forkert. Man kan knokle alt for meget med det, der »haster«, som så tager tiden fra den kategori, »vigtig«, der burde fylde mest. Hvis for meget haster, handler det om en planlægning, der kan være bedre, lød det skarpt fra Nils Hall Torgesen.

Ved arrangementet hos erhvervsrådet fik deltagerne mulighed for at målrette deres salgsindsats og få lagt en seks ugers handlingsplan, der kan være medvirkende til at løfte virksomheden til næste niveau. Og de to kursusansvarlige er er klar til en runde nummer to med kursusdeltagerne om cirka seks uger, hvor der skal være opfølgningsmøde i Kalundborg.