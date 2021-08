Sådan kan en ny daginstitution i Svebølle komme til at se ud. Administrationen understreger dog over Børn- og Familieudvalget, at ændringer kan forekomme, da man stadig er på et forholdsvis tidligt stadie i projektet. Visualisering: Atra Arkitekter

Sådan skal ny daginstitution se ud

Visualiseringen bliver i denne uge præsenteret for børn- og familieudvalget samt teknik- og miljøudvalget for at give medlemmerne en bedre forståelse af byggeriets udformning og for at vise de overordnede principper for, hvordan, den kommende daginstitution kommer til at se ud.