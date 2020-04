Sådan fejres dronningen i Kalundborg

Ingen nipsmangel

Borgmester Martin Damm (V) skulle også have været i Det Kongelige Teater den 14. april sammen med alle landets borgmestre, men det blev også aflyst.

Kalundborg Kommunes gave var maleriet, da dronningen ikke ønskede sig andet ifølge borgmesteren.

- Dronningen har nok kælderen fyldt med gaver. Hun går ikke ned på nips, siger borgmesteren.

Handelsstandsforenigen Vores Kalundborg sørger for at få hejst flaget for dronningen.

Hos Slagter Jacob kan man på dronningens fødselsdag købe en tapas royal.

- Vi havde også tapas i forbindelse med fødselsdagen for 10 år siden, som var en megasucces, så derfor laver vi det igen, siger slagter Jacob Nielsen.

150 har forudbestilt indtil videre, og der laves ekstra som sælges efter først til mølle princippet.

- Folk kan godt lide at de kan følge tv-programmet uden at skulle tænke på at lave mad, siger slagteren.

Hos Meny Kalundborg er der også lagt op til fejre dronningen med manér.

- Hun er jo folkets dronning, og mange vores kunder er meget glade for hende, siger Peter Egebæk.

Dronningen har frabedt sig blomster, og bedt folk om i stedet at sende til de ældre, som har det svært for tiden.

Her har Meny sørget for at lave håndbundne buketter til en god pris.

- Så kan man give dem til folk, som har behov for det, siger Peter Egebæk.

#br Derudover tilbyder Meny også andre tilbud, som eksempelvis forret med kongekrabbe og fødselsdagskringle med mere.

Hos Toves Blomster har man fået mange bestillinger på blomster i anledningen af dronningens fødselsdag, mens det hos Berits Blomsterhus kun er en enkelt, der har bestilt indtil videre af den årsag.