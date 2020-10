Det er her på Café Costa Kalundborg i Havneparken, LAG holder informationsmøde 22. oktober. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Sådan får man del i 5,5 millioner LAG-kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan får man del i 5,5 millioner LAG-kroner

Kalundborg - 15. oktober 2020 kl. 08:53 Kontakt redaktionen

Går man og pusler med tanken om at sætte gang i et projekt, som kan skabe vækst og udvikling lokalt, så ligger der en pose penge fyldt med 5,5 mio. kr. - LAG-midler - man kan søge af for at få gang i sit projekt.

LAG-ordningen fortsætter i 2021, og næste ansøgningsfrist er 15. december. For at klæde mulige ansøgere bedst muligt på, indbyder LAG Midt-Nordvestsjælland i samarbejde med Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd til informationsmøde torsdag 22. oktober kl. 9 på Café Costa Kalundborg i Havneparken.

Corona kaster også sin skygge over dette arrangement: Antallet af deltagerpladser er begrænset til 20, og der er krav om tilmelding senest den 20. oktober på Erhvervsrådets hjemmeside under arrangementer eller under begivenheden på Facebook.

- Vi forsøger at livestreame mødet via Erhvervsrådets facebookside, så det er muligt at følge med fra sofaen eller skrivebordet i sikker afstand og stadig have mulighed for at stille spørgsmål undervejs, oplyser erhvervschef Jens Lerager.

I de senere år har LAG Midt-Nordvestsjælland støttet langt over 100 projekter - både almennyttige og erhvervsrelaterede. Efter længere tids usikkerhed har erhvervsminister Simon Kollerup nu lovet, at ordningen fortsætter i 2021. LAG Midt-Nordvestsjælland kan derfor forvente at uddele ca. 5,5 mio. kr. i løbet af 2021.

Første chance for at få del i pengene er sat til tirsdag 15. december kl. 23.59.

- Vi følger naturligvis alle retningslinjer i relation til covid-19, så alle kan føle sig trygge ved at deltage i informationsmødet. Husk i øvrigt at bære mundbind, da vi jo skal være på en café, gør medarrangør Jens Lerager fra Kalundborgegnens Erhvervsråd opmærksom på.

- Samtidig finder vi det vigtigt, at vi får informeret grundigt om LAG-ordningen, og det er også derfor, at vi har besluttet at gøre det muligt at følge mødet på helt sikker afstand via vores Facebook-side, hvor man også kan stille spørgsmål på lige fod med dem, der sidder i caféen. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet og heller ikke har mulighed for at følge det live, vil det være muligt at se en video fra mødet på Erhvervsrådets Facebook-side.

Der er tilmelding senest tirsdag den 20. oktober. Det skal ske via www.kalundborgerhverv.dk under arrangementer.

- Er man ikke tilmeldt på forhånd, får man ikke lov til at deltage. Det kan lyde hårdt, men af hensyn til evt. smitteopsporing er det vigtigt, at vi har 100 pct. hånd i hanke med, hvem der fysisk deltager i mødet, forklarer sekretariatsleder Michella Schack fra LAG Midt-Nordvestsjælland.

Skulle man være forhindret i at deltage 22. oktober, holder LAG også informationsmøder i Holbæk 20. oktober og i Sorø 28. oktober. Mere information om dette kan ses på LAG's hjemmeside: www.lag-midtnordvestsjaelland.dk.