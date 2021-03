Så røg hækken: Her skal Maja Lisa Engelhardts Lundbye-skulptur stå

Den 2,4 meter høje bronzeskulptur placeres på et areal ved Kaalund Kloster, og mandag området ryddet for hæk og et egetræ og jorden klargjort til at danne underlag for en bueformet, flisebeklædt plads, der skal føre hen til skulpturen.