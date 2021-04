Så meget flytter folk ind i, inde i og ud af Kalundborg

Knap hver femte dansker siger, at den står på flytning her i 2021.

2020 var et rekordår, hvad angår danskere, der flyttede. Faktisk overgår tallet de seneste 40 års flytninger.

Der var hele 928.029 personer, der flyttede sidste år. Det er over 35.000 flere end i 2019 og slår den hidtidige rekord fra 1995.

I Kalundborg var der 10.156, der flyttede inde i, ind i og ud af kommunen i 2020. Det svarer til, at 4,7 procent af indbyggerne. havde flyttebilen til at køre for sig.