Så lægges der asfalt

Kalundborg - 27. april 2020

Fredag i sidste uge fik entreprenørerne lagt den første asfalt på den nye cykelsti på Røsnæs, og det fortsætter man med den kommende tid. - Vi har hørt, at der allerede er nogen, som har taget cykelstien i brug i weekenden, men det er for tidligt, siger Birgitte Kofod Møller, landskabsarkitekt ved Vej, Ejendom og Affald i Kalundborg Kommune.

Nogle har også cyklet på den grusbelagte cykelsti, så entreprenørerne har været nødt til genoprette den på ny.

- Folk skal stadig cykle på vejen, og vi skal nok give besked, når man må cykle på den nye cykelsti. Men det er da et tegn på, at folk savner en cykelsti, siger Birgitte Kofod Møller.

Fint vejr til cykelstiarbejde Ellers er arbejdet gået godt i det fine vejr, og trafikken har også været stille på grund af nedlukningen på grund af coronasituationen, men den er begyndt komme tilbage igen.

Strækningen mellem Ulstrup og Nostrup får først asfalt på.

I Ulstrup by skal der laves flere forskellige ting i forbindelse med cykelstien. Blandt andet skal vandværket have lagt en ny ledning, der skal laves belysning og kloakker.

- Der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed, så måske strækker vi tidsplanen en smule, så det ikke bliver for presset, siger Birgitte Kofod Møller.

Måske lidt senere færdig Hele cykelstien var sat til at være færdig 15. august, men bliver det måske først lidt senere.

Når der skal arbejdes i Ulstrup by, forventer entreprenøren, at et spor vil være åbent hele tiden, så folk kan komme forbi, og det dermed ikke bliver nødvendigt at spærre vejen.

Hvis det bliver nødvendigt med afspærring, kan folk køre via Ågerup i stedet, lyder det fra Birgitte Kofod Møller.