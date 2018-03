- I dag ønsker jeg at gøre en positiv forskel og vil meget gerne ud og holde foredrag for unge, siger Kasper Holtze. Foto: Elsebeth Kirk

Kalundborg - 27. marts 2018
Af Ulrik Reimann

Kalundborg: Lige nu er 28-årige Kasper Holtze stolt af sig selv. Pissestolt, understreger han og beskriver den følelse som fantastisk. Især holdt op imod sin fortid i Kalundborg, hvor der er sket mange ting, som Kasper Holtze i dag fortyder bittert.

- Jeg var først et »problembarn«, så blev jeg kriminel, og så blev jeg meget kriminel, fortæller Kasper Holtze, der i dag har vendt sin fortid ryggen og har skrevet bogen »Blå blink i bakspejlet«, der netop er udgivet på Forlaget Momenta og kan købes hos boghandlere, Føtex, Bilka og diverse netboghandler.

Hvad var det, der set med dine egne øjne gik galt under din opvækst?

- Min far døde i 1996, fortæller Kasper Holtze, der selv er en årgang 1990, og han fortsætter:

- Min mor arbejdede på værtshuset Høvlen, og mine skolekammerater så ned på mig. Jeg blev aldrig inviteret med til aktiviteter, og jeg blev mobbet. Det var hårdt, og på et tidspunkt giver man op og siger »fuck« til det hele. Så kan de også bare rende én...

Kasper Holtze fortæller, at han som dreng ville prøve at gå til fodbold i Kalundborg, men første dag i klubben var der én af de voksne, der højt kommenterede, at nu havde klubben da vist fået et problembarn.

- Den slags rammer én, men det vil man ikke vise. Det, jeg savnede som dreng, var en smule opbakning, men den fandt jeg ikke. Og så man gør sig hård for at beskytte sig selv, for at overleve hverdagen, siger Kasper, der både har vendt kriminaliteten og Kalundborg ryggen. Hans mor, onkler og mange kusiner og fætre bor alle i Jylland, og Kasper har i dag et tæt sammenhold med sin familie, og han bor i Lem og arbejder for et entreprenørfirma.

Skoletiden i Kalundborg husker han ikke tilbage på med glæde. Han kom fra Rynkevangskolen til Munkesøskolen og derfra på specialskole, fordi han ikke var til at styre.

Du gik på specialskole, og nu har du skrevet en bog...

- Ja, jeg har altid været ret god til at skrive. Jeg tror, at jeg har det i generne fra min far, der skrev godt og poetisk. Jeg har også skrevet i min dagbog i årevis og er vant til at udtrykke følelser skriftligt.

Noget, som Kasper Holtze stadig er i gang med at vænne sig til, er at tænke længere end til i morgen. Som kriminel tænker man kun på her og nu, og man ved, at det hurtigt kan gå galt:

- Jeg er blevet truet, har fået den mest urimelige dummebøde på 50.000 kroner og er blevet tæsket til ukendelighed. Jeg blev stukket af min bedste ven, som gik bag min ryg. Og så er der alt det jeg fortryder, som er gået ud over andre mennesker. Der er fan'me meget, Det blev så massivt, jeg jeg besluttede at vende min tilværelse helt om. Det var også i sidste øjeblik, for jeg var tæt på de 25 år - dér, hvor systemet opgiver én, nævner Kasper Holtze.

Var der en udløsende faktor?

- Hmmm, det var måske den anerkendelse, jeg fik for mine tegninger af en tidligere seminarielektor, Elsebeth Kirk. Det blev jeg virkelig glad over. Her begyndte jeg at tænke på, at jeg kan noget og vil noget andet end at være kriminel.

Havde du flere penge som kriminel end i dag, hvor du har almindeligt lønarbejde?

- Nej, slet ikke! Det kan helt klart bedst betale sig at arbejde. Det gælder både økonomisk og med den følelse, det giver at tjene pengene.