Se billedserie Sabrina Nestved fra K.P. Kaffe & Te præsenterer her noget af udvalget fra Skarø Is, som man igen i år kan tilbyde kunderne. Foto: Jørn Nymand

Så er det istid hos K.P. Kaffe & Te

Kalundborg - 03. juni 2019 kl. 07:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er man helt klar til sommeren hos K.P. Kaffe & Te i Kordilgade, hvor leverancen af de populære, økologiske Skarø Is er landet med et bredt udbud af smagsvarianter.

På den lille ø i det sydfynske øhav med omkring 30 indbyggere anvender man udelukkende naturens ingredienser, blandt andet birkesaft, i udviklingen af isene, og man går aldrig på kompromis med resultatet.

Skarø Is benytter valle i alle de proteinholdige produkter. 80 pct. valle og 20 pct. kasein. Det er en sammensætning, der svarer til den, man finder i kvinders modermælk. Det er en oplagt is til dem, der træner hårdt eller har brug for at give kroppen optimale betingelser for restitution.

Siden man begyndte at producere Skarø Is har man anvendt birkesaft, der betragtes som en dejlig råvare fra naturens skatkammer. Det smager som blødt vand og er let og sødligt. Birkesaft indeholder bl.a. glukose og frugtsyrer, mange vitaminer og mineralske salte. Saften siges at være godt for helbredet og mange forskellige sygdomme.

Og så snart temepratuen er over 10 grader, så kan man tappe saft fra birketræerne, og der er man i fuld gang med på Skarø. Birketræer skal have nogle år på bagen og have en vis størrelse for at være et godt tappetræ. Et godt birketræ giver 8-10 liter saft om dagen.

Hos isproducenten har man også lavet is, der tager kvalmen hos gravide, og lige nu er et hold forskere og jordemødre på Odens Universitets Hospital ved at undersøge om Skarø Is kan være med til forhindre for tidlige fødsler. Omkring 100 gravide med særlig høj risiko for at føde for tidligt er med i forsøget.

- Det er nogle fantastiske is, som jeg er meget glad for at kunne tilbyde vores kunder, siger Kirsten Pommer, inderhaver af K.P. Kaffe & Te.