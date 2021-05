Foto: Per Christensen

Kalundborg Rock'er 2021 bliver en endages-festival med massivt musikprogram. Det har styregruppen besluttet onsdag. Her foto fra 2019.

Så er det besluttet, hvad der sker med Kalundborg Rock'er til sommer

Det besluttede styregruppen onsdag efter to uger i tænkeboks. Men det bliver en meget anderledes festival, hvor publikum skal inddeles i sektioner på 500; det bliver en endages-festival for 4000-5000 gæster, og datoen rykkes fra 20.-21. august og en uge frem til lørdag den 14. august.

- Vi kører med samme musikbudget, som vi plejer på to festivaldage, så der vil være ret store navne imellem, siger Johnny Elmelund, der nu skal mødes med billet-udbyderen, så der kan indledes billetsalg omkring 1. juni.

Talsmanden forventer, at der indenfor et par uger vil kunne offentliggøres musiknavne.

- Nu skal vi ud og forhandle med bookere og musiknavne, men vores forventning er, at de vil være meget interesserede i at komme ud at spille, nu hvor stort set alle festivaler er aflyst, siger Johnny Elmelund.