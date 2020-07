Fredag eftermiddag blev der igen sat kvæg ud på Gisseløretangen. De tre store tyrekalve vil i løbet af den kommende uge få selskab af yderligere to til tre kalve. Foto: Mie Neel

Så er der igen kvæg på Gisseløre

Der er igen kvæg på ­Gisseløre. Fredag eftermiddag blev der sat tre galloway-tyrekalve ud på halvøen, og i næste uge får de selskab af yderligere et par stykker.

Kalundborg Kommune har lavet en ny græsningsaftale for Gissel­øretangen med Lars Jensen fra Dianalund, der fredag eftermiddag slap tre store tyrekalve løs på Gisseløre.

- For galloway-kvæg er det her luksus-omgivelser: Gode adgangsforhold, masser af vand og spise og en af de bedste udsigter, man kan få fra en kvægfold i Danmark, siger han.

- Det er tre store teenagere på godt ni måneder, der indtil nu har gået hos deres mor. De har godt af at komme hjemmefra, mener landmanden.

Folden på Gisseløres indretning er blevet ændret, så besøgende på tangen kan vælge, om de vil gå indenfor eller udenfor folden, når de skal ud på spidsen af tangen. Tidligere har Tonny Voldby Pedersen fra Vollerup haft galloway-kvæg gående på Gisseløre, men han er ved at drosle ned med at have kvæg.