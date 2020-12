Her er personalet i Nærklinik Kalundborg, som Region Sjælland driver. Fra venstre ses praksismanager/sygeplejerske Maria Sofie Thorlund Martinsen, læge Masatique Hatami og lægesekretær Line Skinnes. Foto: Eva Lyng Johansen

Så er der åbent i den nye nærklinik

Det er nummer to nærklinik, som Region Sjælland åbner, hvor den første blev åbnet i Nakskov, og her har der været stor succes med 4000 tilknyttede patienter.

Nærklinik Kalundborg har fået lokaler på første sal i Sundhedshuset Grand, og den nye læge er meget imponeret over omgivelserne.

Ind til videre er der tilknyttet 12 patienter, men han håber, at den lige stille vil vokse sig større, så der kan blive ansat yderligere personale.

I et lokale i nærklinikken skulle regionsrådsformand Heino Knudsen, udvalgsformand for Det Nære Sundhedsvæsen, Trine Birk, borgmester Martin Damm, nærklinikkens læge Masatique Hatami blandt andet deltage i den virtuelle åbning af klinikken.

Her blev der fortalt om baggrunden for Region Sjælland laver nærklinikker, hvilket blandt andet handler om at tiltrække læger til de områder, hvor der er lægemangel.