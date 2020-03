Se billedserie Ikke kun køregaderne er mere tomme end ellers. Gågaden Kordilgade var også næsten tom fredag formiddag.Foto: Ulrik Reimann

Så blev der stille i byen

Kalundborg - 13. marts 2020 kl. 16:40 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gamle købstad Kalundborg ligner ikke sig selv her under coronakrisen. Der er så stille, at man kan komme til at have det lidt ligesom drengen i det klassiske børneeventyr »Palle alene i verden«.

Morgentrafikken med folk på vej på arbejde var langt mindre presset end normalt langs den smalle trafikåre langs havnefronten. Her plejer bilisterne at skulle mase sig frem, især på det ekstra smalle stykke ved den gamle Fiskerihavn, som bliver renoveret. Men i morges og også senere fredag var der god plads.

Lyskrydset ved J. Hagemann-Petersens Allé, Klosterparkvej, Torvet og Bredgade plejer at være som et fluepapir, hvor bilisterne kan få lov at vente i en rum tid. Fredag formiddag var der rigtig god plads mellem bilerne, der kom hurtigt igennem krydset.

To gange, mens Nordvestnyt var på stedet, nåede lyskrydset at skifte uden, at en eneste bil skulle over krydset. Andre gange kom der fra én og op til fem-seks biler, der passerede per lysskift i krydset.

I Bredgade og Elmegade var der lidt mere trafik, fordi de fører til varehuse og supermarkeder. Men antallet af biler og mennesker så mest ud som normalt på en fredag i marts, og det lignede ikke ligefrem en hamstringsbølge.

Når man kører ind på p-pladsen mellem Kalundborg Gymnasium og Allikelund Gymnasium, holder der stort set altid mange biler. Brugerne af Kalundborg-Hallerne (som er corona-lukket) på den anden side af vejen plejer også at benytte det store p-areal, som fredag næsten var gabende tomt.

Det er en uvant og rigtig underlig fornemmelse...