Så blev badebroen sat op

Han fortæller, at der allerede er rigtig mange, som venter med længsel på at tage den i brug.

Årsagen til at det har taget længere tid en normalt med at få sat badebroen op, skyldes at medarbejderne fra Kalundborg Kommune havde svært ved at holde afstandskravene ved nogle typer badebroer, mens de skulle sætte den op.