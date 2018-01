Politiet laver ligesom SSP også tryghedsskabende arbejde. Her et billede fra i sommer, hvor politiet var på besøg i Sct. Olaiparken. Foto: Per Christensen.

SSP går i boligkvarter efter skudepisode

- Vi vurderede, at det vigtigt, at vi kom ud for at fastholde trygheden i området, og for at se på hvordan børn og unge reagerer, siger Ane Stallknecht, fagcenterchef for Børn og Familie i Kalundborg Kommune.