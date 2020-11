Fra venstre ses Charlotte Pedersen, Heidi Gyldenvang, Joan Aa. Jakobsen, Kathrin B. Kok og Line Kock Wall på Raklev Plejecenter. Privatfoto

SOSU-elever roser praktiktid på plejecenter

Kalundborg - 26. november 2020 kl. 11:00 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

raklev: To yderst tilfredse social- og sundhedsassistentelever har efter deres praktikophold valgt at indstille Raklev Plejecenter til Årets Læreplads 2020.

- Raklev Plejecenter er uden tvivl årets læreplads, lyder det fra de tidligere social- og sundhedsassistentelever, Line Kock Wall og Charlotte Pedersen, som stod bag indstillingen.

Selvom Raklev Plejecenter ikke blev kåret som Årets læreplads 2020, har ZBC udleveret et diplom og en statuette for at hylde plejecentrets store indsats og engagement overfor eleverne.

Alsidigt praktikforløb På Raklev Plejecenter i Kalundborg Kommune bliver elever budt velkommen med åbne arme til et godt arbejdsmiljø, høj faglighed og et alsidigt praktikforløb.

Tilbage i starten af år 2020 startede fem social- og sundhedsassistentelever deres praktikforløb på Raklev Plejecenter, og de har alle sammen været glade for den viden, udvikling og det sammenhold, som de har opnået under praktikopholdet.

- Jeg blev modtaget med åbne arme af både kollegaer og beboere. Vores vejledere Kathrin B. Kok og Heidi Gyldenvang er faglige dygtige. De er gode til at lære fra sig. De ser hver elev som

noget helt unikt, og de lægger mange kræfter i, at ens praktiktid bliver helt særlig. Deres engagement smitter af på hele personalegruppen, så uanset hvem man søger råd og vejledning hos, så får man yderst kompetent hjælp, fortæller Line Kock Wall, tidligere social- og sundhedsassistentelev på Raklev Plejecenter i Kalundborg Kommune.

- Selvom plejecentret ikke har vundet konkurrencen og ikke er blevet kåret som årets vinder, så er det stadig vigtigt for os at hylde deres indsats. For de har bare verdens bedste arbejdsmiljø.

Jeg kan tage herfra med en masse viden, faglige kompetencer og et fantastisk praktikophold ibagagen, siger Charlotte Pedersen, tidligere social- og sundhedsassistentelev på Raklev

Plejecenter i Kalundborg Kommune.

Landsdækkende konkurrence I et samarbejde med Danish Entrepreneurship Award kører Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier en landsdækkende konkurrence, hvor elever kan indstille deres læreplads til at deltage i konkurrencen om at blive kåret til »Årets Læreplads«.

Det er den lokale erhvervsskole, ZBC, som har modtaget elevernes indstilling og været forbi med et diplom og en statuette.