SMV: Dumpet på erhvervsvenlighed

SMVdanmark, som er en erhvervsorganisation for 18.000 små og mellemstore virksomheder, har netop udsendt en barometer-liste over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Her løber Herning med førstepladsen, og Kalundborg finder man langt nede på listen - som nummer 89.

Ifølge SMVdanmark er placeringen på listen et udtryk for, hvad for eksempel den lokale frisør, malermesteren og det lille revisionsfirma mener om kommunen. Er det nemt at finde parkering i kommunen? Hvor godt håndterer kommunen erhvervsaffaldet? Hvor hurtigt går sagsbehandlingen af byggetilladelser? Det er tre eksempler på de 26 forskellige målepunkter i SMVdanmarks store SMVbarometer, der kårer Danmarks mest SMV-venlige kommune.

Svarene fra Kalundborg-virksomheder i undersøgelsen giver bundkarakterer på en meget lang række områder:

Vedligeholdelse af vejnettet, internethastighed, uddannelse og arbejdskraft, omfanget af personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse, grundskyld, gebyrer, kommunal sagsbehandling, adgang til at få tilladelser og bevillinger, kommunikation fra kommunen, kommunens støtte og hjælp til at etablere og drive en virksomhed, adgang til rådgivning og tilskudsprogrammer i det tværkommunale erhvervshus, adgang til støtte og rådgivning hos kommunen samt kommunens betalingsfrister.

Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) erkender, at 89. pladsen ikke just er flatterende, men han mener, at der er tvivl om barometer-undersøgelsens kvalitet:

- Vi bliver skudt ned på vores vejvedligeholdelse, fordi de har set på driftskontoen. Men vi kører det over anlægskontoen, så her tager undersøgelsen fejl.

Til gengæld vil borgmesteren gerne medgive, at kommunen fortjener kritik for lange sagsbehandlingstider:

- Men her har vi skaffet ekstra resurser i form af seks nye medarbejdere, så sagspuklen er på vej nedad, fortæller han.

Kritikken for dårlig internetforbindelse er der også rettet op på i stor stil af både Fibia, TDC og antenneforeninger, og der lægges stadig fibernet ud flere og flere steder, siger Martin Damm, der også nævner store fremskridt på området uddannelse.

Borgmesteren siger, at han generelt har svært ved at genkende Kalundborg i undersøgelsen:

- Jeg kan ikke se, hvor mange lokale virksomheder, der har medvirket, men jeg har en fornemmelse af, at det ikke kan være ret mange, siger Martin Damm, der for eksempel undrer sig meget over, at kommunikationen fra Kalundborg Kommune skulle være til en bundkarakter.